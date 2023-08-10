Во Франции сообщили, что уровень более 70% грунтовых вод страны находится ниже нормы

В настоящее время сложная ситуация сложилась в 85 населенных пунктах республики

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Уровень 72% грунтовых вод во Франции находится ниже сезонной нормы, при этом в нескольких населенных пунктах нехватка воды становится крайне затруднительной. Об этом заявил в четверг министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу.

"В 72% случаев уровень грунтовых вод ниже сезонной нормы. В целом ситуация лучше на западе Франции <...>, но, с другой стороны, ситуация вызывает беспокойство: например, в долинах Роны и Соны отмечаются исторически низкие уровни воды", - приводит его слова агентство AFP.

Бешу отметил, что в прошлом месяце низкий уровень воды наблюдался в 68% исследуемых районов. По его словам, обильные осадки последних недель не смогли восполнить запасы грунтовых вод, поскольку просто не дошли до нужной глубины. "Они поливают растительность, но прежде всего нам нужны дожди осенью и зимой, чтобы должным образом пополнить запасы воды", - отметил министр.

В настоящее время сложная ситуация сложилась в 85 населенных пунктах страны: в 67 из них воду завозят автоцистернами, еще в 18 доставляют бутилированную питьевую воду. В 32 департаментах полностью или на части территории объявлен "кризисный" режим, а в 20 - "усиленная тревога" - в таких случаях предусмотрены различные ограничения на использование воды, например, для полива газонов или мойки автомобилей.

О проблемах с уровнем грунтовых вод Бешу предупреждал еще в феврале этого года. Тревога властей была вызвана малым количеством осадков, которое выпало летом 2022 года и минувшей зимой. В частности, министр заявил, что если в конце лета прошлого года в затруднительном положении оказалось более 700 коммун, то в этом их число может вырасти до 2 тыс., если не принять вовремя необходимые меры.