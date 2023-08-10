Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за смерти митрополита Токийского и всей Японии

Предстоятель РПЦ отметил, что в митрополите Данииле ум и обширные познания сочетались с тихим нравом и кротостью

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Токийского и всей Японии Даниила. Обращение патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Господь призвал к себе иерарха, который без малого четверть века нес служение предстоятеля Японской автономной православной церкви. Отошел в вечные обители богомудрый архипастырь и молитвенник, который назидал примером своих добродетелей православных христиан страны восходящего солнца, согревая их своей отеческой любовью", - говорится в послании патриарха архиепископу Сендайскому, викарию Токийскому Серафиму и служителям Японской автономной православной церкви.

Предстоятель РПЦ отметил, что в митрополите Данииле ум и обширные познания сочетались с тихим нравом и кротостью. "Сама история его избрания на первосвятительский престол Японской православной церкви несет на себе печать действия сокровенного промысла Божия. Не стремясь к высокому положению и почестям, владыка неожиданно для себя был возведен на высоту служения предстоятеля и со смирением воспринял этот жребий. За долгие годы архипастырских трудов покойный многое сделал для утверждения святого православия в апостольском уделе святого Николая Японского", - отмечается в обращении патриарха.

Предстоятель Японской автономной православной церкви, митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер в возрасте 84 лет.