В Москве пройдет фестиваль "Горький в Парке Горького"

Организаторы подготовили более 150 различных событий

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Горький в Парке Горького" пройдет в Москве с 11 по 20 августа. В программе - более 150 различных событий, в том числе театрализованные шоу, концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы и научные диспуты, сообщили организаторы.

"Горький в Парке Горького" - часть более масштабного смотра искусств "Горький+", мероприятия которого в этом году проходят в трех городах: Казани, Нижнем Новгороде и Москве. В июне фестиваль прошел в Казани, в июле - в Нижнем Новгороде. Сейчас стартует московская программа. Смотр посвящен жизни и творчеству писателя Максима Горького, 155-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

"Открываем [фестиваль в Москве] мы 11 августа двумя событиями. Первое - спектакль-концерт "Фабрика счастья", где режиссер Сергей Сотников расскажет о Бэтти Глан - первом директоре Парка Горького. <…> А продолжится все это шоу на воде. Шоу "Мерцания. Легенды о Данко" делает режиссер Юрий Квятковский. Это будет очень красиво", - рассказал ТАСС арт-директор фестиваля, народный артист России Евгений Миронов.

Для оформления сцены к спектаклю "Фабрика счастья" использованы материалы из архивов парка, например чертежи фонарей, когда-то стоявших на его аллеях, отметили организаторы. Специально для фестиваля созданы 13 проектов, среди которых - шоу "Мерцания. Легенды о Данко" и "Горькийлэнд", серия концертов "Горький. Современники", спектакли "Горько" Леонида Прокофьева и "Проснись" Максима Филатова, а также концерт Clowns orchestra.

В Москве покажут проекты, получившие широкий зрительский отклик в Казани и Нижнем Новгороде. Это, в частности, концерт "Горький и Ницше", который представит Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина, спектакль Туфана Имамутдинова "Горький татарин" Творческого объединения "Алиф" из Казани, спектакль-квест "12 минут Горького" режиссера Артема Терехина.

Кроме того, состоится московская премьера постановки новосибирского театра "Красный факел" "Мещане". Народный артист России Авангард Леонтьев представит моноспектакль "Детство", а Владимир Кошевой - постановку "Макар Чудра". Для посетителей парка 24 часа в сутки будут доступны два спектакля-променада. А на открытии смотра пройдет научный диспут "Несвоевременный человек" с участием Евгения Миронова, писателя Павла Басинского, режиссера Дениса Хусниярова. Фестиваль прошлого года "Горький в Парке Горького", который стал предшественником нынешнего смотра, был отмечен премией Национальной ассоциации организаторов мероприятий "Событие года" в номинации "Культурное событие года".