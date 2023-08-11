Российская телевизионная радиовещательная сеть 13 августа отметит 22-летие

Созданное указом президента РФ в 2001 году предприятие объединило разрозненные радиотелецентры в единый производственно-технологический комплекс

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) 13 августа исполняется 22 года. В честь этой даты телебашни по всей стране, включая Останкинскую, окрасятся в цвета флага РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

Созданное указом президента России в 2001 году предприятие объединило разрозненные радиотелецентры в единый производственно-технологический комплекс, основу информационного пространства страны.

"Поздравляем сотрудников и ветеранов РТРС с годовщиной создания предприятия и желаем дальнейших профессиональных успехов. Телебашни в Благовещенске, Братске, Нальчике и Улан-Удэ покажут логотип цифрового эфирного телевидения "бабочка" и слоган "Это наше, это работает". На башнях в Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону высветится логотип РТРС. На медиафасаде челябинской башни помимо логотипов отобразятся фейерверк, надписи "С днем рождения", "РТРС 22 года" и "Вместе мы сила". На световое панно башен Перми, Саранска и Якутска будут выведены разноцветные переливы", - добавили в РТРС.

Праздничные иллюминации также появятся на телебашнях Брянска, Саратова, Тамбова, Черкесска и других городов. Подсветку включат башни из всех федеральных округов - компания оказывает услуги связи во всех регионах.

Единая сеть

"РТРС - оператор эфирной трансляции телевидения и радио, стратегическое предприятие, естественная монополия в области связи. Крупнейшая в мире, цифровая телесеть предприятия включает 5 051 передающую станцию и обеспечивает 98,6% жителей России возможностью приема 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиостанций. Помимо цифровых каналов РТРС также транслирует более 250 радиостанций в FM-диапазоне, и радиосети постоянно растут. Общий объем телерадиопрограмм, распространяемых РТРС, превышает 570 млн часов в год", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что с 2018 по 2023 год РТРС по заказу ВГТРК расширила и модернизировала сети вещания радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" (более 1 880 FM-передатчиков). Сеть "Радио России" в FM-диапазоне стала крупнейшей в мире: программы радиостанции транслируют более 1,5 тыс. передатчиков с охватом свыше 88% жителей страны.

"Сеть РТРС становится межотраслевой многофункциональной цифровой платформой. Инфраструктура предприятия задействуется для обеспечения граждан интернетом и мобильной связью, регионального и муниципального оповещения о ЧС, экомониторинга, оперативной КВ- и УКВ-радиосвязи. Предприятие устойчиво развивается, осваивает и внедряет новые технологии в интересах вещателей и телезрителей. В феврале РТРС начала в Свердловской области тестовую трансляцию платформы "РТРС.Плюс" - видеосервиса, который позволяет бесплатно смотреть федеральные и местные телеканалы. Телезрители региона получили возможность принимать каналы платформы на телевизорах с поддержкой HbbTV и мобильных устройствах. В ближайшее время к тестированию платформы присоединятся вещатели из Республики Башкортостан, а в перспективе - и из других регионов", - резюмировали в пресс-службе РТРС.