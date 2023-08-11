В Ярославской области планируют создать плавучий университет

Предполагается проведение экспедиций для мониторинга водохранилищ Волжского каскада

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) и Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН создадут плавучий университет для мониторинга водохранилищ Волжского каскада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЯрГУ.

"Университет на воде - аналогичный плавучим университетам Минобрнауки России - будет открыт в "рабочих" акваториях Института биологии внутренних вод в Бороке. Ведущие ученые обеих организаций будут приглашать студентов в экспедиции на университетском флагмане - научно-экспедиционном судне "Академик Топчиев" - для мониторинга водохранилищ Волжского каскада", - рассказали в пресс-службе, отметив, что хорошая маневренность и малая осадка позволяют судну работать в излучинах и на мелководье.

Также запланированы совместные проекты по профориентации молодых ученых, разработка тем научных исследований студентов, курирование курсовых и выпускных квалификационных работ. "Фундамент нашего взаимодействия - экологический мониторинг. Более конкретно - подготовка специалистов в области технологий мониторинга биоэкологического состояния природных объектов и сохранения ресурсного потенциала водных экосистем", - рассказал ТАСС врио ректора ЯрГУ Артем Иванчин.

В апреле ЯрГУ и Институт биологии внутренних вод создали базовую кафедру экспериментальной биоэкологии с целью исследования экосистем водохранилищ Волжского каскада. Институт является членом консорциума "Верхняя Волга - территория инноваций". Открытие базовой кафедры стало частью федерального проекта "Приоритет 2030".