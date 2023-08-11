Доля молодежи среди населения Словении сократилась на 7,8%

Численность возрастной категории от 15 до 29 лет снизилась в сравнении с 1991 годом

ЛЮБЛЯНА, 11 августа. /ТАСС/. Доля граждан Республики Словения в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 7,8% по сравнению с 1991 годом. Об этом в четверг сообщает Словенское агентство печати.

Отмечается, что в начале 2023 года в стране насчитывалось более 313,02 тыс. жителей в возрасте от 15 до 29 лет. Их доля в общей численности населения составила 14,6%, что почти на 138 тыс. человек, или на 7,8%, меньше, чем в 1991 году.

Как указывает агентство, уровень занятости среди молодежи в прошлом году составил 48,1%. В 2022 году 59,1% молодых людей в возрастной группе от 18 до 34 лет проживали со своими родителями.

Статистическое ведомство страны 24 июня сообщило, что рождаемость в Республике Словения в 2022 году снизилась на 7% по сравнению с 2021 годом. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 29,6 года, а при рождении общего количества детей в стране - 31,1 года. Наиболее часто выбираемыми именами новорожденных были Миа и Лука.