В Хабаровском крае из-за падения ступеней "Союза-2.1б" эвакуировали жителей села

Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, всего эвакуировали 18 человек

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае эвакуировали жителей поселения Шахтинск Верхнебуреинского района из-за возможного падения ступеней ракеты "Союз-2.1б". Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Маслов.

"18 человек, из них 5 детей, выдвигаются на производственный участок драги на вахтовке в 20 км от населенного пункта. Там людям предложат завтрак, горячий чай, спустя примерно полчаса отвезут обратно", - сказал Маслов.

В предполагаемую зону падения ступеней попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурее, где находится Шахтинск. В поселении прописаны 26 человек, фактически находятся меньше. Населенный пункт попадает на самый край зоны падения. "Вероятность разрушений в поселке - одна на миллиард. Но даже при такой маленькой вероятности мы страхуемся", - сказал Маслов. Сам он с группой специалистов вылетает в местность примерно в 80-120 км от поселения, куда, как предполагается, упадут ступени ракеты, для их поиска.

В пятницу с космодрома Восточный планируется старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25", которая станет первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли.