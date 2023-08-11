В ФАДН рассказали, как изменилось отношение россиян к украинцам с начала СВО

Большинство опрошенных респондентов - 85% - сообщили, что их мнение изменилось в худшую сторону

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. С начала специальной военной операции (СВО) 85% россиян заявили об ухудшении своего отношения к украинцам, 15% респондентов отметили улучшение своего отношения. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в интервью "Известиям".

"Среди граждан, отметивших изменение отношения к другим национальностям с момента начала СВО, превалирует мнение об ухудшении отношения к украинцам. В частности, 85% заявили, что стали относиться к ним хуже, а 15%, наоборот, отметили улучшения своего отношения", - рассказал Баринов.

По его словам, ФАДН проводит постоянный мониторинг состояния межнациональных отношений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, задача утверждения на уровне общественного сознания идеи этнической, культурной и исторической общности русского и украинского народов решается успешно, несмотря на попытки негативного внешнего влияния. "В противовес пропаганде наших врагов деятельность РФ направлена на созидание, что, конечно, находит поддержку у населения, консолидирует его вокруг наших единых духовных ценностей", - добавил Баринов.

На вопрос об изменении Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина, глава ФАДН отметил, что планируется дополнить раздел II "Современное состояние межнациональных отношений в Российской Федерации" положениями об интеграции новых субъектов в сферу государственной национальной политики. Уже проведена совместная работа правительства РФ и новых регионов: создается территориальное управление ФАДН России для осуществления полномочий в сфере государственной национальной политики на территории новых субъектов и их ускоренной интеграции.

Баринов заявил, что также планируется отразить итоги реализации настоящей стратегии, учесть поправки в Конституцию РФ, уточнить данные об этническом составе населения по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года. "Полагаем целесообразным скорректировать риски и угрозы стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, вызванные внешним информационным воздействием, резко возросшим после начала специальной военной операции и направленным на размывание общероссийской гражданской идентичности", - отметил глава ФАДН.

В середине июля Путин поручил скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ до 2025 года с учетом вхождения в состав России четырех новых регионов и их участия в реализации государственной национальной политики.