Запуск "Луны-25" посмотрит девочка, попросившая Путина помочь побывать на Восточном

По словам Дарьи Арсеньевой, больше всего ее впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. / ТАСС/. Школьница Дарья Арсеньева прибыла на космодром Восточный, чтобы наблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", которая должна стать первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я очень благодарна [президенту России] Владимиру Владимировичу Путину, платформе "Россия - страна возможностей", Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный", - сказала Арсеньева.

По словам школьницы, больше всего ее впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома. "Я еще разбираюсь, кем хочу стать. Может быть, свяжу свою жизнь с полетами в космос или инженерией", - добавила Арсеньева.

В июле школьница приняла участие в заседании наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" и попросила Путина помочь ей посетить космодром Восточный.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный запланирован на 02:10 мск. Основной задачей будет отработка технологии мягкой посадки. "Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.