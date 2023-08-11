В шести округах Приморья за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Еще в 17 точках края зафиксировали от 20% до 50% месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах Приморского края, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Еще на 17 станциях отмечены уровни свыше 20% нормы.

"Превышение половины месячной нормы осадков отмечено на шести станциях. Это Посьет в Хасанском округе, где выпало 109 мм дождя или 73% месячной нормы, Хорольский округ - 71 мм или 56% нормы, Халкидон в Черниговском округе - 99 мм или 80% нормы, Полтавка в Октябрьском округе - 97 мм или 76% нормы, Самарка в Чуруевском округе - 109 мм или 89% нормы и Яковлевка в Яковлевском округе - 94 мм или 75% нормы", - сообщили в пресс-службе.

При этом еще в 17 точках отмечены осадки от 20% до 50% месячной нормы за сутки. По данным гидрографов, прошедшие дожди вызвали на малых реках западных, южных районов и на юге центральных районов резкие подъемы уровней воды на 0,3 - 1,8 м. Поймы рек подтоплены на отдельных участках.

"Уровни категории опасного явления отмечаются на отдельных участках рек Большая Уссурка, Маревка, Комаровка. На реке Раздольной на участке от Уссурийска до Тереховки и на Большой Уссурке у Дальнереченска уровни близки к опасным отметкам. В условиях повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек в ближайшие двое суток продолжается развитие дождевых паводков. На большинстве рек ожидается дополнительный подъем на 0,3-1,5 м", - сообщили в гидрометцентре.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". 11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра в западных районах до 15-20 м/с, на южном побережье - до 22-27 м/с, на мысах - порывами до 33 м/с. Днем 11 августа в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн в 4 м. На южном и юго-восточном побережье Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей.