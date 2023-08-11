В Приморье закрыли пункт пропуска "Полтавка" на российско-китайской границе

Причиной стал паводок, размывший дорогу

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Пункт пропуска "Полтавка" на российско-китайской границе в Приморском крае прекратил работу из-за паводка, который размыл дорогу к границе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уссурийской таможни.

"С сегодняшнего дня по решению Росгранстроя пункт пропуска "Полтавка" не работает из-за состояния федеральной дороги", - сообщил представитель пресс-службы. В Приморье действует еще четыре российско-китайских автомобильных пункта пропуска.

По информации районных властей, пункты временного размещения для жителей подтопленных территорий уже открыты в Хорольском и Октябрьском районах.

В Приморье продолжается сильный паводок, вызванный затяжными дождями и тайфуном "Ханун". На 24 участках дорог наблюдаются переливы, два села отрезаны от транспортного сообщения. В крае подтоплено 20 частных домов и 140 придомовых территорий в пяти муниципальных образованиях.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах края. Еще на 17 метеостанциях отмечены уровни свыше 20% нормы.

11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра в западных районах до 15-20 м/с, на южном побережье - до 22-27 м/с, на мысах - порывами до 33 м/с. Днем 11 августа в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн в 4 м. На южном и юго-восточном побережье Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей.