Борисов пригласил в отряд космонавтов девочку, попросившую Путина побывать на Восточном

Глава Роскосмоса подарил школьнице макет ракеты "Союз-2", медаль участника подготовки и запуска станции "Луна-25"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 августа. / ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов пригласил школьницу Дарью Арсеньеву, которая присутствовала на космодроме Восточный при пуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25", в будущем попробовать силы в отряде космонавтов.

"Учись, осваивай знания. Пользуясь нашими личными связями, я зарезервирую тебе место в будущем отряде космонавтов. Так что, если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье", - сказал Борисов.

Глава Роскосмоса подарил школьнице макет ракеты "Союз-2", медаль участника подготовки и запуска станции "Луна-25" и шеврон с изображением талисмана миссии.

В июле Арсеньева приняла участие в заседании наблюдательного совета платформы "Россия - страна возможностей" и попросила президента России Владимира Путина помочь ей посетить космодром Восточный.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" состоялся 11 августа. Основной задачей будет отработка технологии мягкой посадки. "Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на южном полюсе естественного спутника Земли. Аппарат будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.