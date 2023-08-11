11 августа, 02:04

Более четверти опрошенных россиян планируют работать после выхода на пенсию

Согласно исследованию Superjob, мужчины чаще называли своим основным источником дохода по достижении 65 лет государственные выплаты, женщины же после 60 намерены трудиться и далее

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более четверти россиян (27%) планируют, что с достижением пенсионного возраста их основным источником дохода будет работа или подработка, 25% рассчитывают на пенсионные выплаты и 16% - на личные сбережения. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющегося в распоряжении ТАСС.

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Опрос проводился 1-10 августа, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны.

Респондентам задали вопрос: "Как вы считаете, каким будет основной источник вашего дохода по достижении пенсионного возраста?". На него 27% ответили "работа или подработка", 25% - "государственная пенсия", 16% - "личные сбережения". Еще 2% рассчитывают на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, а 1% - на детей.

"Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться. Среди россиян до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возраста рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты", - отметили в сервисе.

По данным Superjob, в последние четыре года ситуация по отношению к государственным пенсиям, работе в зрелом возрасте и личным сбережениям стабильна и колеблется не более чем на 3%. При этом в сравнении с 2010 годом заметна сильная динамика. Так, на пенсии тогда рассчитывали 14% (против 25% сейчас), а на личные сбережения 23% (сейчас 16%). Отношение к работе почти не изменилось: 25% против 27%. 

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