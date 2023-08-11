В Японии в связи с началом сезона отпусков образовались многокилометровые пробки

На выезде из Токио по нескольким направлениям протяженность заторов составляет до 40 км

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Многокилометровые заторы образовались в пятницу на всех основных скоростных дорогах Японии в связи с началом сезона летних отпусков, который по традиции проходит в период буддийского праздника поминовения усопших Обон.

Как свидетельствуют данные NEXCO и других дорожных операторов страны, на выезде из Токио по нескольким направлениям протяженность пробок составляет от 20 до 40 км. Нагрузка на дорожные сети в этом году впервые вернулась на уровень, соответствующий тому, что был до пандемии коронавируса.

По информации телеканала NHK, внутренние авиарейсы на период отпусков заполнены на 94%. Такая же загруженность наблюдается и в скоростных поездах Shinkansen.

Середина августа в Японии считается традиционным периодом выходных и отпусков по случаю буддийского праздника Обон. Это не государственный праздник, но миллионы японцев берут в это время выходные или отгулы, а небольшие компании и магазины полностью прекращают работу. Основные обряды по случаю праздника приходятся на 13-15 августа.