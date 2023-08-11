В Хабаровском крае временно закрыли пункт пропуска "Покровка" на границе с Китаем

Это связано с прохождением тайфуна

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Речной грузо-пассажирский пункт пропуска "Покровка" на российско-китайской границе в Хабаровском крае закрыли из-за непогоды.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.

"В связи с прохождением тайфуна с 11 по 13 августа включительно пункт пропуска "Покровка" будет временно закрыт", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и ветром. Осадки прогнозируются: 11 августа - в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо; 12 и 13 августа - в Хабаровском и Верхнебуреинском районах. Ветер может усилиться до 15-20 м/с.