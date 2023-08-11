В Москве ожидаются гроза и до плюс 29 градусов

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 19 градусов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 27 до 29 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 19 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за ветра в Москве и области с 09:00 до 21:00, из-за грозы в столице - с 15:00 до 21:00, в Подмосковье - с 09:00 до 21:00.