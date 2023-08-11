Названы турецкие курорты с самой дешевой арендой жилья для россиян

Рейтинг сервиса онлайн-бронирования "Суточно.ру" возглавили Авсаллар, Мерсин и Сиде

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных у россиян мест для отдыха в Турции. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Дешевле всего из популярных направлений Турции аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе - 3,1 тыс. рублей за сутки (прибрежный поселок в 24 км от Аланьи). Также сравнительно недорого можно снять посуточное жилье в Мерсине и Сиде, где аренда стоит в среднем 3,8 тыс. и 4,4 тыс. рублей соответственно", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, средняя стоимость посуточной аренды в Турции этим летом составляет 5,2 тыс. рублей за ночь (+16% в сравнении с летом 2022 года). Отмечается, что в Анталье средняя цена - 4,7 тыс рублей за сутки, Стамбуле - 4,9 тыс рублей, Аланье - 5 тыс. рублей, Кушадасах - 5,3 тыс. рублей, Кемере - 6,7 тыс. рублей, Белеке - 7,9 тыс. рублей, Чамьюве - 8,8 тыс. рублей.

По данным аналитиков, лидером по бронированиям россиян с долей 32,7% этим летом стала Аланья. Далее идут Стамбул (30%), Анталья (19,7%), Авсаллар (7,3%), Мерсин (3,6%), Сиде (1,7%), Чамьюва (1,2%), Белек (1,1%), Кемер (0,6%), Кушадасы (0,6%).

Заметный рост спроса наблюдается за последний год на посуточное жилье в Турции, рассказал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. "В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, тогда как апартаменты и квартиры, как правило, выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов в России растет, а вместе с ней и спрос. Также этому способствует и рост предложения, в Турции в последние годы очень активно строятся апарт-комплексы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, аналитики отмечают, что у самостоятельных туристов продолжительность отдыха дольше, чем у проживающих в отелях. Так, средний срок аренды посуточного жилья в Авсалларе составляет 25 суток, Белеке - 24 суток, Чамьюве - 17 суток, Аланье - 16 суток. В Кемере средняя длительность бронирований составляет 14 суток, Сиде - 13 суток, Анталье - девять суток, Стамбуле, Мерсине и Кушадасы - одинаково пять суток.

В топе направлений

По данным аналитиков ЮKassa, в этом сезоне Турция по-прежнему входит в число самых популярных направлений для отдыха у россиян наряду с Египтом, Кубой и ОАЭ. Только в июле 2023 года по сравнению с месяцем ранее оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья вырос почти на 18%. Оплаченных туров стало на 37% больше, плательщиков - на 33%.

"В этом году россияне стали чаще оплачивать туры и авиабилеты методом "Заплатить по частям". В мае-июле 2023 года относительно мая-июля 2022 года оборот платежей этим способом вырос у турагентств в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество путевок, оплаченных этим методом, выросло в три раза, плательщиков тоже стало больше почти в три раза, а средний чек вырос на 67% и достиг 153,8 тыс. рублей", - рассказал ТАСС руководитель направления кредитования ЮKassa Илья Назаров.