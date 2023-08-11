На бывшем "Усольехимпроме" выявили свыше 100 тыс. тонн загрязненных ртутью отходов

Они хранятся в специально оборудованных местах

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. тонн загрязненных ртутью строительных конструкций и грунта находятся на территории бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области, где идет ликвидация крупного очага химического загрязнения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального экологического оператора (ФЭО), который занимается рекультивацией промплошадки.

"На территории "Усольехимпрома" находится более 100 тыс. тонн загрязненных ртутью строительных конструкцией и грунта, которые будут переработаны на экотехнопарке "Восток", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас эти отходы хранятся на территории комбината в специально оборудованных местах. Загрязненные строительные конструкции, образовавшиеся при демонтаже цеха ртутного электролиза, разместили на площадке, которая защищена завесой, чтобы ртуть с нее не мигрировала. Наиболее загрязненные ртутью грунты и шлам поместили в герметичные контейнеры.

В ФЭО отметили, что за более 80 лет эксплуатации комбината часть химических веществ просочилась в почву, образовался большой объем загрязненного грунта. Для его локализации и постепенной очистки построят сеть специальных завес протяженностью свыше 10,5 км. Завесы как фильтры будут очищать проходящие через них загрязненные грунтовые воды, не допуская попадания опасных веществ в реку Ангару.

Экотехнопарк "Восток" для переработки отходов "Усольехимпрома" будет введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. Его строят на территории бывшего химкомбината. Основной специализацией экотехнопарка станет переработка ртутьсодержащих отходов, на выходе будет получаться товарная продукция - ртуть высокой чистоты, вольфрам, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. Он также будет обезвреживать и утилизировать другие промышленные отходы, образующиеся на предприятиях Иркутской области. В год "Восток" сможет перерабатывать до 50 тыс. тонн отходов первого и второго класса опасности.

Обанкротившийся "Усольехимпром", который был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, находится в городе Усолье-Сибирское. По поручению президента РФ Владимира Путина в августе 2020 года начата рекультивация промплощадки. На ее месте будут созданы новые предприятия химической отрасли, которые объединятся в федеральный центр химии.