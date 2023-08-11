Аэропорт Санья побил суточный рекорд по числу обслуженных рейсов

Кроме того, с 1 июля по 6 августа аэропорт обслужил свыше 14 тыс. рейсов, что на 15,8% превысило показатель аналогичного периода допандемийного 2019 года

ХАЙКОУ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Общее число ежедневно обслуживаемых международным аэропортом города Санья (южная провинция Хайнань) рейсов в начале августа достигло новой рекордной отметки - свыше 400. Об этом пишет местное издание "Санья жибао".

3 августа аэропорт Феникс обслужил 409 рейсов, а 6 августа - 403. Ранее администрация аэропорта обязалась гарантировать на высоком уровне пропускную способность аэропорта в сезон летних пассажирских перевозок. В период с 1 июля по 6 августа, согласно официальным данным, аэропорт Санья обслужил свыше 14 тыс. рейсов, что на 15,8% превысило показатель аналогичного периода допандемийного 2019 года.

Управление по контролю за воздушным движением аэропорта, пишет издание, в этом летнем сезоне также столкнулось с необходимостью серьезной оценки рисков, связанных с погодными условиями из-за тайфунов. Была проведена работа по выработке специальных мер реагирования на чрезвычайные ситуации для обеспечения бесперебойного пассажиропотока с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

В начале июля, как сообщалось ранее, после завершения реконструкции был введен в эксплуатацию международный терминал аэропорта Санья, который теперь может обслуживать до 3 млн пассажиров ежегодно. Реконструкция была начата в июле 2022 года.

Общие инвестиции в проект составили порядка 200 млн юаней (около $28 млн). В основном работы проводились в международном терминале аэропорта на площади 16 тыс. кв. м. По словам представителя городского правительства, власти продолжат продвижение развития авиаперевозок, будут увеличивать число международных рейсов аэропорта, а также строительство международного воздушного хаба, ориентированного на Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Индийский океан.

Город Санья входит в число наиболее популярных курортных центров провинции. К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.