Сообщение по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск прервали из-за подъема воды

В пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС региона сообщили, что уровень воды слишком высок для начала восстановительных работ

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Автомобильное сообщение по федеральной трассе А-370 Владивосток - Хабаровск прервано из-за размыва объезда возле ремонтируемого моста в Спасском районе края, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам ГО и ЧС региона.

"Размытие произошло на участке трассы между Малыми ключами и Прохорами. Здесь стоит автомобильный мост, находящийся в ремонте, и рядом был объезд, который размыла поднявшаяся вода. Сейчас решается вопрос об организации объезда или запуска движения для легковых автомобилей по мосту", - сообщили в ведомстве.

При этом в ведомстве добавили, что пока уровень воды слишком высок для каких-либо работ. По сообщениям местных Telegram-каналов, с обеих сторон поврежденного участка скопилась большая пробка.

В Приморье действует штормовое предупреждение в связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона "Ханун". Количество выпавших за последние сутки осадков превысило половину месячной нормы в шести муниципальных округах края. Еще на 17 станциях отмечены уровни свыше 20% нормы. Пять сел Приморья отрезаны от транспортного сообщения.