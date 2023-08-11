Москвичей предупредили о грозе и порывах ветра

Горожан просят не находиться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили в непогоду

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дождь, сильный, ливень, гроза, порывы ветра ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Синоптики спрогнозировали, что в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается кратковременный дождь, сильный, ливень, гроза, при которой ветер усилиться до 15 м/с.

Горожан просят не находиться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили в непогоду.

В Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Подмосковье с 09:00 до 21:00, грозы в Москве - с 15:00 до 21:00, а также в области - с 09:00 до 21:00.