Одноклассники отметят 300-летие Екатеринбурга

В рамках празднования пользователям станут доступны тематические стикеры и рамки на аватар, а также пройдет фотомарафон в официальной группе города в соцсети

Социальная сеть Одноклассники и администрация Екатеринбурга запускают проект в честь 300-летия города. До конца августа в официальной группе столицы УФО появится серия постов о маршрутах известных людей, посетивших город, а также о рекордах Екатеринбурга и его жителях. Об этом говорится в пятницу в сообщении соцсети.

В группе также проходит фотомарафон "300 мест Екатеринбурга", в рамках которого пользователи публикуют снимки важных для них городских локаций. Фотографии любимых мест появятся в официальной группе администрации города.

Кроме того, в соцсети появился стикерпак с известными локациями Екатеринбурга и праздничные тематические рамки на аватар