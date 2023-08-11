Премиум-подписка в X стала бесплатной для пользователей с 5 млн просмотров за три месяца

Как отметил владелец соцсети Илон Маск, учитываются только просмотры от верифицированных пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Оформление подписки X Premium (ранее Twitter Blue) стало бесплатным для пользователей, чей контент получил более 5 млн просмотров за последние три месяца.

"Это означает, что X Premium, или Twitter Blue, бесплатный для учетных записей, которые генерируют более 5 млн просмотров [за три месяца]. Обратите внимание, что учитываются только просмотры от проверенных [верифицированных] пользователей, так как в противном случае мошенники будут использовать ботов", - написал владелец соцсети Илон Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

X Premium позволяет пользователям получать синюю галочку в своих учетных записях, которая, по словам Маска, должна предоставить им различные преимущества по сравнению с обычными пользователями. В частности, в основной ленте X будут показываться сообщения только от подлинных аккаунтов. Помимо этого, те, кто приобрел подписку, будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности, получать ранний доступ к нововведениям и принимать участие в опросах соцсети.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию учетных записей в рамках Twitter Blue. Позднее продажа подписки была приостановлена из-за роста числа ложных аккаунтов, однако уже в декабре возобновилась. В апреле нынешнего года администрация платформы начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку. Ее стоимость в США для пользователей десктопной версии составляет $8, а для мобильных версий - $11 в месяц.