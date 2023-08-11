Госдума взяла на контроль вопрос оздоровления Волги

Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, осенью пройдут парламентские слушания

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений взять на контроль Госдумой, осенью пройдут большие парламентские слушания, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума взяла на контроль вопрос оздоровления Волги и внедрения очистных сооружений на коммунальных предприятиях крупных городов, расположенных на ее берегах. Сегодня 85% загрязнений - это стоки жилищно-коммунального хозяйства. Осенью планируем провести большие парламентские слушания, посвященные данной проблеме", - написал он.

Володин добавил, что в Госдуму поступают обращения по вопросу обнаруженного загрязнения в акватории Волго-Донского канала в Волгограде. "Причины устанавливаются, но совершенно очевидно: экологии нанесен вред. Когда речь идет о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием. В состав ее бассейна входят 38 регионов нашей страны, где проживают более 70 млн человек", - отметил Володин.

9 августа была обнаружена нефтяная пленка площадью 10 тыс. кв. м в Волго-Донском канале. Специалисты отобрали пробы воды на содержание нефтепродуктов. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного Волге.