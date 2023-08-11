На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Его порывы могут достигать до 22 м/с

ТАСС, 11 августа. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), порывы ветра в регионе могут достигнуть 22 м/ с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 11 августа 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с, в Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Ямальском и Тазовском районах порывы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха днем может достигнуть плюс 18 градусов. В округе установилась переменная облачность, местами прогнозируются дожди.