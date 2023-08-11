В Москве разрешили купание в восьми зонах отдыха

Среди них Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, пляж "Динамо", Тропарево

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Жители и гости Москвы могут искупаться в водоемах в восьми зонах отдыха, об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В целях контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания в зонах отдыха управлением Роспотребнадзора по г. Москве в летний сезон отобрано 761 проба воды и 974 пробы песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 11 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что купание разрешено в водоемах Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, пляж "Динамо", Тропарево. Пляжи "Левобережный" и "Головинские пруды", "Путяевский пруд №1", Большой Садовый пруд используются как зоны отдыха без купания.