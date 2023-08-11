В новых регионах РФ стали доступны госуслуги по линии ГИБДД через единый портал

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подобная форма взаимодействия уже несколько лет пользуется популярностью у россиян

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госуслуги по линии Госавтоинспекции стали доступны для жителей новых регионов РФ через Единый портал государственных услуг. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Теперь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на Едином портале государственных услуг, имеют возможность подать заявления на регистрацию своих автомототранспортных средств, получение или обмен водительского удостоверения, выбрав удобные для себя дату и время посещения. Можно прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время", - сказала она.

По ее словам, подобная форма взаимодействия уже несколько лет успешно реализуется и пользуется популярностью у россиян. "МВД России призывает жителей новых субъектов РФ активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции - через интернет или лично", - заключила Волк.