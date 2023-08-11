Сенаторы и их помощники протестируют смартфоны на российской операционной системе

Первые 20 таких аппаратов поступили в верхнюю палату парламента, отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первые сенаторы, их помощники и сотрудники аппарата к осенней сессии получат для тестирования смартфоны и планшеты на базе российской операционной системы "Аврора". Как рассказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, первые 20 таких аппаратов уже поступили в верхнюю палату парламента.

"Сейчас Совет Федерации тестирует ряд девайсов на отечественной операционной системе "Аврора". Всего их поступило в Совфед на данный момент 20 штук. К осенней сессии смартфоны и планшеты раздадут первым тестовым группам, чтобы попробовать и оценить их работу", - сказал Шейкин.

По его словам, первыми такие гаджеты получат сотрудники аппарата, сенаторы, входящие в состав Совета по развитию цифровой экономики и их помощники.

Шейкин отметил, что это тестирование не связано с запретом на использование устройств от Apple, в частности iPhone, в служебных целях в ряде органов государственной власти. "Это делается для тестирования российских продуктов", - подчеркнул парламентарий.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что устройства от Apple нельзя использовать в служебных целях с точки зрения государственной безопасности. При этом она отметила, что в верхней палате парламента нет запретов на использование iPhone, за исключением закрытых мероприятий. Матвиенко подчеркнула, что для полного отказа от западных гаджетов нужно развивать отечественное промышленное производство, в том числе собственные телефоны, чем, по ее словам, и занимаются Министерство промышленности России и Минцифры.

В середине июня заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил ТАСС, что аппарат правительства РФ проводит тестирование планшета от группы компаний Yadro Kvadra-T, а также другие похожие устройства. Он отмечал, что эта платформа позволяет использовать различные операционные системы, в том числе и операционную систему "Аврора", которая является специализированной, созданной для государственных органов исполнительной власти и обеспечивающей беспрецедентный уровень защиты конфиденциальности данных. По словам вице-премьера, пользовательский интерфейс у российских планшетов пока не такой удобный, как у Android или iOS, но подходит для того, чтобы выполнять набор базовых функций, и обеспечивать работу государственных органов.

Небезопасные гаджеты

В начале июня на сайте ФСБ было опубликовано сообщение Центра общественных связей ФСБ России, где сообщалось, что ведомство вскрыло разведывательную акцию США, проводимую через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Несколько ведомств заявили об отказе от их использования или планах сделать это.

В частности, в Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование телефонов iPhone в служебных целях был введен с 17 июля. Аналогичный запрет коснулся и сотрудников всех организаций Ростеха. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать айфоны в служебных целях. Минцифры России также сообщило о планах запретить для своих сотрудников использование iPhone во время работы.