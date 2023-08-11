"Автодор" запустил движение по новой транспортной развязке трассы М-1 к парку "Патриот"

Состав участка протяженностью 5,7 км входят переходно-скоростные полосы основного хода трассы, путепровод и 7 съездов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Запущено движение по новой транспортной развязке на 59-м км трассы М-1 "Беларусь" в Одинцовском районе Московской области, передает корреспондент ТАСС. Работы по строительству вела госкомпания "Автодор" с августа 2022 года. Открытие новой транспортной петли обеспечит более удобный и быстрый заезд в парк "Патриот" из Москвы.

В церемонии открытия движения приняли участие председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Игнатов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов.

Запуск движения состоялся в преддверии ежегодного военно-технического форума "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа. В состав участка протяженностью 5,7 км входят переходно-скоростные полосы основного хода трассы М-1, путепровод и 7 съездов.

Строительство транспортной развязки началось в августе прошедшего года и должно было завершиться в декабре 2023 года. Однако в соответствии с поручением наблюдательного совета компании "Автодор" работы велись опережающими темпами.