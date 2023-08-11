В Крыму предупредили о предстоящей утилизации боеприпасов

Жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым предупредили жителей о предстоящей утилизации боеприпасов в нескольких районах. Среди них - населенные пункты в Симферопольском и Ленинском районах, а также город Старый Крым, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"В Ленинском районе, с. Семисотка с 10:00 до 18:00 мск, в Симферопольском районе, с. Украинка с 10:00 до 14:00 мск, а также в пгт. Октябрьском с 13:00 до 15:00 мск, г. Старый Крым с 11:00 до 13:00 мск будет происходить утилизация боеприпасов", - написал он.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.