В Дагестане возобновили строительство мусорного полигона возле бархана Сарыкум

Возведение объекта было приостановлено после требований Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры из-за отсутствия необходимой документации

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Строительство мусорного полигона в Кумторкалинском районе Дагестана восстановили после получения необходимой экологической документации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минприроды региона.

"Заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по строительству трех полигонов для размещения отходов в республике, в том числе в Кумторкалинском районе, получено. Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено соответствие всей представленной документации требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Строительство объекта возобновлено",- говорится в сообщении.

Еще два мусорных полигона планируют построить в Хасавюртовском и Дербентском районах. Генеральным заказчиком объектов выступает ООО "Республиканский экологический оператор".

Строительство объекта было приостановлено после требований Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры из-за отсутствия необходимой документации.

Ранее жители района разместили в интернете видео, где требовали остановить строительство полигона, потому что недалеко от выбранной территории - в 8 км - находится самый большой в Европе песчаный бархан Сарыкум, где обитают редкие виды животных.