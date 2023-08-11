Из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска вылетели три самолета после трех суток задержки

Рейсы задержали из-за тумана на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Три самолета до Южно-Курильска с пассажирами на борту в пятницу днем вылетели из Южно-Сахалинска после трех суток задержки, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Примерно с 15:00 до 16:00 (07:00 - 08:00 мск - прим. ТАСС) удалось выпустить три рейса до Южно-Курильска", - рассказали в аэропорту.

По данным аэропорта, вылетели рейсы, задержанные за 8 и 9 августа. Остаются задержанными два утренних рейса до Южно-Курильска за 11 августа. Их планируется выпустить в течение часа. Остаются задержанными 6 рейсов на прилет из Южно-Курильска. Проблема будет решена, когда самолеты из Южно-Сахалинска прибудут на Кунашир.

Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана на Кунашире задержаны рейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском. Сейчас на Кунашире облачная погода, дует слабый ветер. Температура воздуха в Южно-Курильске в вечернее время держится на отметке плюс 25 градусов.