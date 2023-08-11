В Якутии в нацпарке "Ленские столбы" запретили сплавы по реке Буотаме из-за пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны, в регионе действует 117 природных пожаров на общей площади более 303 тыс. га

ТАСС, 11 августа. Временный запрет на сплавы по реке Буотаме из-за лесных пожаров введен в национальном парке "Ленские столбы" в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале особо охраняемой природной территории.

"В связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой и задымленностью на территории национального парка временно запрещены сплавы по реке Буотаме. Запрет действует с 10 августа до улучшения пожароопасной обстановки", - говорится в сообщении.

При этом жители и гости столицы могут посещать такие объекты нацпарка, как Лабыдьа, Тукулааны, Устье Буотамы.

На территории республики сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Несколько десятков населенных пунктов, в том числе город Якутск заволокло дымом от возгораний в Усть-Майском районе и в соседних Хабаровском крае, Амурской области. По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действует 117 природных пожаров на общей площади более 303 тыс. га.

Национальный парк "Ленские столбы" создан в 1994 году, в 2019 году он получил статус федеральной особо охраняемой природной территории. Парк занимает 1,217 млн га. В нем произрастают растения, которые не встречаются в других местах мира, живут редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу. Парк расположен в Хангаласском районе Якутии.