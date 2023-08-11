В Думу внесли проект о вводе правозащитников и представителей партий в призывные комиссии

В пояснительной записке указано, что документ призван усилить независимый общественный контроль за ходом осмотра призывников для их призыва на срочную военную службу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о включении правозащитников и представителей политических партий в состав призывных комиссий. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Поправки предлагается внести в статью 27 закона "О воинской обязанности и военной службе". По ней сейчас в состав призывной комиссии включаются глава местной администрации или его заместитель, военный комиссар, секретарь комиссии, врач, представитель органа внутренних дел, представитель органа управления образования и представитель службы занятости.

Законопроектом предлагается включить в этот перечень представителя регионального уполномоченного по правам человека, представителей политических партий, депутаты которых представлены в соответствующем представительном органе муниципального образования, и представителей некоммерческих организаций, специализирующихся на защите прав военнообязанных или военнослужащих.

В пояснительной записке указано, что документ призван усилить независимый общественный контроль за ходом осмотра призывников для их призыва на срочную военную службу.