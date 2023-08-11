11 августа, 07:07

В Москве появится многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом

В настоящее время готовится необходимая для строительства документация

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Строительство многофункционального центра с физкультурно-оздоровительным комплексом начнут на юго-западе Москвы, площадь земельного участка составляет 0,63 га. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В Южном Бутове запланировано строительство многофункционального центра с физкультурно-оздоровительным комплексом. В настоящее время готовится необходимая для строительства документация. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 8,7 тыс. кв. м, в том числе площадь ФОК и объекта культурно-досуговой деятельности должна составить не менее 4 382 кв. м. Площадь земельного участка - 0,63 га", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По ее словам, новый многофункциональный центр возведут на улице Брусилова, земельный участок 33А (ЮЗАО). 

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