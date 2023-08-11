На юге Москвы построят храм в честь похвалы Пресвятой Богородицы

Комплекс будет включать в себя храм на 600 прихожан и дом причта

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Храм в честь похвалы Пресвятой Богородицы появится в московском районе Зябликово, также будет построен и дом причта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Храмовый комплекс в честь похвалы Пресвятой Богородицы возводится в районе Зябликово Южного административного округа Москвы по адресу: Ореховый проезд, владение 41, недалеко от станций метро "Зябликово" и "Красногвардейская". <…> Храмовый комплекс включает в себя храм на 600 прихожан и дом причта. В решении проекта используются мотивы новгородской архитектуры, приемы романской, византийской архитектуры раннего Средневековья", - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что храм квадратный в плане, с примыкающим к нему с западной стороны двухуровневым строением, включающим звонницу, хоры, административные и технические помещения. Дом причта двухэтажный, включает в себя трапезную, зал заседаний, административные помещения.

По словам руководителя ведомства, на объекте завершены строительно-монтажные работы по храму, выполнена облицовка фасадов керамическим кирпичом, установлены купола и кресты. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем. Строительство приходского дома предусмотрено следующим этапом.

"Работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом градостроительной политики города Москвы с 2014 года по поручению рабочей группы Попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - напомнил Левкин.