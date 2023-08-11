Загрузка в московских отелях постепенно увеличивается, в пиковые летние и праздничные дни, превышая 70%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москва занимает второе место по количеству туристов, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. По прогнозам специалистов, до начала осени в столице побывают 6,4 млн путешественников, сообщается на портале мэра Москвы.

"Москва вошла в число самых популярных туристических направлений этим летом. По оценкам Ассоциации туроператоров России, столица занимает второе место по количеству путешественников, уступая только Краснодарскому краю и опережая Санкт-Петербург. По прогнозам специалистов, в Краснодарский край этим летом отправятся около 10 млн туристов и столько же - в совокупности в Москву и Санкт-Петербург. При этом в столице, как ожидают эксперты, до начала осени побывают 6,4 млн путешественников, это на несколько сотен тысяч больше, чем прошлым летом", - говорится в сообщении.

В этом году российские туристические направления продолжают набирать популярность. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за первые полгода в гостиницах страны остановились более 35 млн человек. Это на 13% больше, чем за такой же период прошлого года, и на 15% превосходит показатели до пандемии. Загрузка в московских отелях тоже постепенно увеличивается, в пиковые летние и праздничные дни, превышая 70%. При этом среднегодовой показатель - более 60%. За последние пять лет в городе открылись 24 гостиницы, более 70% из них - в центре Москвы.