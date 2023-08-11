В Югре снимут запрет на посещение лесов, несмотря на природные пожары

В регионе за сутки площадь природных возгораний выросла с 2 098,08 га до 2 402,2 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ с 12 августа снимет запрет на посещение жителями лесов, несмотря на рост природных пожаров. Соответствующее решение приняла губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания правительства региона.

"Мной сегодня, 11 августа, дано поручение департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. Уважаемые югорчане, при сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности. Мы все друг на друга рассчитываем, мы все друг за друга отвечаем", - написала губернатор Югры в своем Telegram-канале.

В Югре за сутки площадь природных пожаров выросла с 2 098,08 га до 2 402,2 га, при этом почти все они действуют в Белоярском районе, где введен режим ЧС муниципального уровня. За сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на общей площади почти 2 тыс. га.

Как уточнил ТАСС первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, решение приняли в связи со стабилизацией обстановки. Он отметил, что основная причина пожаров - грозы. "Ситуация с пожарами стабилизируется, их основная причина возникновения грозы, а не человеческий фактор. Сегодня крупные возгорания локализуем. Поэтому разрешаем посещение лесов. Но в случаях возникновения пожаров в результате неосторожного обращения с огнем будем отдельно на муниципальных образованиях вводить ограничения, пока они не требуются", - отметил он.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 560 лесных пожаров на площади 57 507,5 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га. В Югре действуют особый противопожарный режим.