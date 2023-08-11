ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Уровень одобрения деятельности президента составил 74%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 31 июля по 6 августа, снизился за последнюю неделю на 0,1 п. п. и составляет 77,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,3% участников опроса (минус 0,1 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,4 п. п. и составляет 74%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,2% опрошенных (минус 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,9% респондентов (плюс 0,8 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60% опрошенных (плюс 0,2 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1% (плюс 2,1 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4% (минус 0,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,4% (плюс 2 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 6,7% (минус 1,3 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,6% (без изменений), КПРФ - 9,9% (минус 0,5 п. п.), ЛДПР - 9,3% (минус 0,1 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 4,9% (плюс 0,3 п. п.), "Новых людей" - 4,6% (без изменений).