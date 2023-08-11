Один из основателей НИУ ВШЭ Игорь Липсиц сообщил об уходе из вуза

Профессор уточнил, что уже три года живет за границей, откуда все это время преподавал удаленно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) доктор экономических наук Игорь Липсиц, работавший в вузе со дня основания, покидает университет с 1 сентября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг.

"Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию. Точнее так: руководство университета в одностороннем порядке аннулировало мой контракт на дистанционную работу, хотя основная моя педагогическая нагрузка - как раз на полностью дистанционной магистерской программе "Маркетинг-менеджмент", - написал Липсиц.

Он уточнил, что уже три года живет за границей, откуда все это время преподавал студентам.

"В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал", - добавил Липсиц.