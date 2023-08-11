Специалисты проведут дополнительные работы по экореабилитации Москвы-реки

Такие работы пройдут в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном Бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о проведении дополнительных работ по экологической реабилитации акватории Москвы-реки. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства города.

"Правительство Москвы приняло решение о проведении дополнительных работ по экологической реабилитации Москвы-реки. Работы будут выполнены в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства в столице. Постановление о выделении гранта на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, начиная с 2011 года правительство Москвы реализовало ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации Москвы-реки. В частности, в акватории были выявлены и убраны более 50 незаконных объектов (дебаркадеров), загромождавших речное русло и представлявших реальную опасность для безопасности судоходства и экологии.

Выделение бюджетных средств позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов и объектов. Соответствующие работы планируется провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном Бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

"В общей сложности на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив будут перемещены более 25 незаконно отстаивающихся судов, а также поднято со дна несколько затопленных объектов. После подъема и перемещения данных объектов их владельцам будет направлено требование компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ. Отметим также, что благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений, а также значительному уменьшению выбросов автотранспорта удалось существенно улучшить качество воды в Москве-реке", - добавляется в материале.

За последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки сократилось на 70%. В центральной части города содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке снизилось в 2 раза. Приведены в порядок 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города.