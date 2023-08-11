Виджет "Документы и данные" на портале mos.ru поможет находить счета по реквизитам

С его помощью можно быстро добавить данные паспорта, СНИЛС и других необходимых для поиска счетов документов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый виджет "Документы и данные" в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru поможет пользователям находить счета по реквизитам документов, даже если они не указаны в личном кабинете, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Виджет будет особенно полезен в случаях, когда пользователь сервиса оплачивает какой-либо счет впервые и ранее не заполнял необходимые для этого сведения в своем личном кабинете. С его помощью можно быстро добавить данные паспорта, СНИЛС и других необходимых для поиска счетов документов, а также сведения о недвижимости и транспортных средствах. Кроме того, виджет позволяет внести сведения о документах членов семьи - это поможет быстро найти и оплатить их счета", - приводятся слова директора департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимира Новикова.

Он отметил, что добавленную информацию можно сохранить в личном кабинете, чтобы в дальнейшем для оплаты аналогичных счетов уже не приходилось вводить ее вручную.

Раньше сервис искал документы только по информации из заполненных полей в личном кабинете. Например, по сведениям о данных паспорта, СНИЛС, транспортных средствах или недвижимости. При поиске неоплаченных счетов по новым параметрам пользователям приходилось сначала переходить в свой личный кабинет и заполнять нужные поля, а затем возвращаться в "Мои платежи". Теперь после введения данных система автоматически найдет начисления по указанным реквизитам.