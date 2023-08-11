11 августа, 07:40

В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности

В регионе столбики термометров достигают отметок 35-38 градусов, фиксируется очень высокий ультрафиолетовый индекс

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная и высокая пожароопасность пятого и четвертого классов ожидаются в Адыгее, объявлено штормовое предупреждение до конца суток пятницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории Адыгеи. По данным Северо-Кавказского УГМС, сегодня по северным районам республики (Красногвардейский, Шовгеновский) сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Теучежском, Тахтамукайском, Майкопском районах сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении.

В регионе столбики термометров достигают отметок 35-38 градусов, фиксируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. В полуденные часы жителям и гостям региона не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы. 

Теги:
РоссияАдыгея
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация