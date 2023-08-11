Пассажиры столичного метро и МЦК более 117 млн раз оплатили проезд банковской картой

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что благодаря встроенным считывателям QR-кодов новое оборудование позволит запустить другие способы оплаты на базе отечественных разработок - виртуальную "Тройку" и СБП

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пассажиры метро и Московского центрального кольца за первую половину года воспользовались оплатой проезда по банковской карте более 117 млн раз. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Уже больше полугода вы можете оплатить проезд банковской картой на всех турникетах метро и МЦК. Таким способом оплаты в первой половине 2023 года пассажиры воспользовались 117,5 млн раз. Это на 52% больше, чем за тот же период 2022 года", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что власти внедряют в транспортную систему российские технологии и решения в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"Мы обновили все турникеты в метро и на МЦК, чтобы у пассажиров была возможность оплачивать проезд банковской картой на любом устройстве, а не только на крайних в линейке, как было раньше. Благодаря встроенным считывателям QR-кодов новое оборудование позволит нам запустить другие удобные способы оплаты на базе отечественных разработок - виртуальную "Тройку" и СБП. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - добавил Ликсутов.