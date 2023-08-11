Более 14 тыс. человек стали участниками марафона "100 дней здоровья 2.0"

В 2023 году в нем участвуют в 2,5 раза больше москвичей, чем в прошлом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 14 тыс. человек заявились на участие во втором бесплатном марафоне здорового образа жизни (ЗОЖ) "100 дней здоровья 2.0" в рамках проекта "Здоровая Москва". В 2023 году в нем участвуют в 2,5 раза больше москвичей, чем в прошлом, сообщается на портале мэра Москвы.

"ЗОЖ-марафон продлится до конца лета. Желающие могут присоединиться к проекту в любое время, чтобы научиться заботиться о себе <...> в компании единомышленников под контролем лучших московских врачей и экспертов. Более 14 тыс. москвичей каждый день выполняют задания, следят за своим рационом, ставят спортивные рекорды, делятся фотографиями своих достижений, участвуют в конкурсах и челленджах", - говорится в сообщении.

Проект "Здоровая Москва"проводится в столице с 2019 года. На протяжении всего лета у горожан есть возможность проверить свое здоровье бесплатно в максимально комфортных условиях всего за час в павильонах "Здоровая Москва". Кроме того, на тренировках проекта "Спортивные выходные" можно позаниматься в парках с профессиональными тренерами.