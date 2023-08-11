Роспотребнадзор сообщил, что превышение ПДК хлороводорода в Омске не является опасным

В ведомстве отметили, что скопление хлорида водорода произошло из-за неблагоприятных метеорологических условий

ОМСК, 11 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Омской области опровергло информацию в нескольких СМИ, что зафиксированное 9 августа в Омске превышение предельно допустимой концентрации ядовитого хлорида водорода в 2,1 и 2,7 раза является смертельно опасным. Об этом управление сообщило в своем Telegram-канале.

"Управление Роспотребнадзора по Омской области обращает внимание, что появившаяся в СМИ информация о смертельно опасных выбросах хлорида водорода, выявленных в двух округах Омска, не соответствует действительности. Согласно протоколам, 9 августа на территории Октябрьского и Советского округов были выявлены превышения ПДК хлорида водорода 2,1 раза и 2,7 соответственно", - рассказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что скопление хлорида водорода произошло из-за неблагоприятных метеорологических условий. Никаких нарушений производственных циклов или аварий в этот день зафиксировано не было. "Скопление хлорида водорода, выявленное в двух округах Омска, не повлияло на общий фон атмосферного воздуха. В настоящее время превышений ПДК хлорида водорода не зафиксировано", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Омске в ночь на 10 августа действовал режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. Последние две недели этот режим вводится практически ежедневно. Ранее в региональном Минприроды заявили, что повышенное содержание вредных веществ в атмосфере свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписание о снижении выбросов.

Хлорид водорода при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.