Минтранс Подмосковья призвал водителей быть осторожными из-за дождя и усиления ветра

В течение дня ветер усилится до 15 м/с

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Водителей в Московской области просят быть осторожными на дорогах и не парковаться под шаткими конструкциями из-за дождя и усиления ветра до 15 м/с. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

"Местами в Подмосковье идет дождь, возможна гроза. В течение дня ветер усилится до 15 м/с. Будьте внимательны на дорогах: не отвлекайтесь на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров, паркуйтесь аккуратно, избегайте шатких конструкций", - говорится в сообщении.

Также пешеходам рекомендовали быть осторожнее при переходе на другую сторону и не закрывать обзор на дорогу зонтиком или капюшоном.