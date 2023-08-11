В Югре создали первую цифровую информационную систему для охотников

По словам губернатора региона Натальи Комаровой, записаться на получение услуг можно в режиме онлайн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ создал первую цифровую информационную систему для автоматизации регистрации заявлений на выдачу охотничьих билетов и разрешений, публикации справочных данных. Она позволяет желающим записаться на получение услуг онлайн в удобное время, сообщает департамент внутренней политики Югры.

"Правительство Югры в ходе еженедельного заседания в пятницу приняло решение о создании государственной региональной информационной системы "Охота Югры", а также утвердило положение о ней. Система создана для автоматизации процесса принятия и регистрации заявлений от граждан о выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов автономного округа, учета результатов обработки заявлений, ведения справочной информации, получения статистической отчетности, реализации межведомственных запросов", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, записаться можно на получение услуг в режиме онлайн. "Это единый цифровой информационный ресурс по регистрации заявлений о выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов в автономном округе. Записаться на получение услуги можно онлайн, выбрав удобное для себя время", - отметила Комарова.

В течение 2022 и первого полугодия 2023 годов система проходила тестовые испытания. На сегодняшний день в ней зарегистрированы почти 86 тыс. охотников. Как пояснил заместитель директора департамента информационных технологий и цифрового развития Югры - начальник управления информационной безопасности Андрей Чиликов, новая система разработана в соответствии со стандартом Минприроды России.