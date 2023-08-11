11 августа, 08:36

Земли около Владикавказа получат более 500 многодетных семей Северной Осетии

Территории будут предоставляться бесплатно

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Более 500 многодетных семей в Северной Осетии бесплатно будут обеспечены земельными участками, расположенными рядом с Владикавказом. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Подготовлен участок в районе мемориала "Барбашово поле", площадью порядка 45 гектаров, который включен в границы Гизельского сельского поселения Пригородного района. Это позволит обеспечить землей более 500 многодетных семей", - говорится в сообщении.

Земли будут предоставляться бесплатно. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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