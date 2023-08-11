Почти 300 заявок на профессиональную премию поступило от медиков Подмосковья

Победители смогут получить единовременную денежную выплату в размере от 120 до 180 тыс. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Медицинские специалисты Московской области направили почти 300 заявок на участие в профессиональной премии - "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медсестра/медбрат", которая проводится второй год подряд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Продолжается подача заявок на участие в профессиональной премии для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев. Мы хотим поддержать тех специалистов, кто уже долгое время трудится в Подмосковье. Также с этого года расширили перечень специальностей - добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов. Всего в настоящее время поступило порядка 300 заявок от медработников", - привели в пресс-службе слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что победители смогут получить единовременную денежную выплату в размере от 120 до 180 тыс. рублей. Конкурсный отбор начнется с 1 октября. Всем участникам предстоит пройти оценочные процедуры: теория, практика и решение ситуационных задач. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Принять участие в премии могут представители следующих специальностей: акушер-гинеколог, кардиолог, невролог, врач общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, педиатр, в том числе участковый, врач и фельдшер скорой медицинской помощи, терапевт, в том числе участковый, медсестра, медбрат и другие. Для участия в премии важно иметь медицинский стаж в организациях Минздрава Московской области не менее 10 лет, из которых пять - в занимаемой должности, и работать не менее, чем на полную ставку, уточнили в пресс-службе.